Putin ruft Konfliktparteien in Bergkarabach zu Einstellung der Kampfhandlungen auf

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Konfliktparteien in Bergkarabach zur Einstellung der Kampfhandlungen aufgerufen, teilte der Pressedienst des Kremls mit. Putin zufolge sei dies aus humanitären Gründen notwendig, um einen Gefangenen- und Leichenaustausch durchzuführen.

"Der Präsident der Russischen Föderation ruft auf, die Kampfhandlungen in der Konfliktzone in Bergkarabach aus humanitären Gründen einzustellen, um einen Gefangenen- und Leichenaustausch durchzuführen", hieß es in der Mitteilung. Die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans seien zu Konsultationen nach Moskau eingeladen worden, hieß es weiter.

Zuvor hatte der russische Staatschef Telefongespräche mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen, Ilham Aliyev, sowie mit dem Premierminister Armeniens, Nikol Paschinjan, durchgeführt.

Armenien und Aserbaidschan kämpfen schon seit Jahrzehnten um die Region Bergkarabach. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Es wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt. Seit 1994 gilt eine brüchige Waffenruhe. Zuletzt gab es immer mal wieder Gefechte in der Region, allerdings nie so heftig wie in den letzten Tagen. Die Türkei steht im aktuellen Konflikt auf der Seite Aserbaidschans und äußerte mehrfach, dass es "keinen Waffenstillstand ohne einen Rückzug Armeniens" gebe.

