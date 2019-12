US-Einsatz in Afghanistan: Vorläufige Bilanz

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Überraschungsbesuch in Afghanistan erneut angekündigt, Truppen aus dem Land abziehen zu wollen. Schon seit Langem spricht er davon. Nach nunmehr knapp zwei Jahrzehnten des Krieges befinden sich noch rund 15.000 US- und NATO-Soldaten im Land. Der Krieg in Afghanistan hat US-amerikanische Steuerzahler bereits fast eine Trillion US-Dollar gekostet. Fast 40.000 Zivilisten und rund 2.500 US-Soldaten kamen ums Leben. Ein Ende ist kaum in Sicht.

