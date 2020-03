AfD-Mann Stefan Möller über die Auflösung des "Flügels": Die Arbeit geht weiter (Video)

Der AfD-Vorsitzende Björn Höcke bei einer Kundgebung in Dresden am 17. Februar 2020

Stefan Möller ist Co-Vorsitzender des AfD-Landesverbands Thüringen, neben Björn Höcke. Dieser wurde vor Kurzem vom Vorstand aufgefordert, den sogenannten rechtsextremen "Flügel" aufzulösen, welchem auch der brandenburgische AfD-Vorsitzende Andreas Kalbitz angehört.

Als Frist wurde der 30. April 2020 gesetzt. Nachdem am Wochenende viele Meldungen um das Aus des "Flügels" kursiert hatten, wurde dies von Höcke & Co noch immer nicht endgültig bestätigt. RT Deutsch versucht im Interview mit Stefan Möller Klarheit in die Sache zu bringen.

