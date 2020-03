"Täuschungsmanöver": Streit um mutmaßliche Auflösung des AfD-"Flügels"

Nach massivem Druck der Parteiführung hatte sich Björn Höcke, der Gründer der AfD-internen Vereinigung "Der Flügel", zuletzt bereiterklärt, die Aktivitäten der Gruppierung "herunterzufahren".

Was das konkret zu bedeuten habe, ließ Höcke allerdings offen. Gleichzeitig kritisierte dieser den Beschluss des Bundesvorstandes, der am Freitag vom "Flügel" eine Selbstauflösung bis Ende April gefordert hatte.

Der Bundesvorstand ist das höchste Exekutivorgan der Partei. Als Konservativer pflege ich die Institutionen, auch wenn ich weiß, welche irrationalen Dynamiken in mehrstündigen Sitzungen solcher Gremien ablaufen", erklärte Höcke demnach am Samstagabend in einem Interview mit dem als "neu-rechts" bezeichneten Verleger Götz Kubitschek.