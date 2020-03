Merkel hatte Kontakt zu Corona-Infiziertem

Nach Kontakt mit einem Arzt, der später positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, muss Bundeskanzlerin Angela Merkel in Quarantäne.

Erst vor wenigen Stunden verkündete sie im Fernsehen neue, scharfe Maßnahmen, um die Verbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Jetzt steht fest, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst wegen des Corona-Virus in häusliche Quarantäne muss. Das teilte Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung, am Sonntagabend mit. Merkel selbst sei kurz nach ihrem Fernsehauftritt darüber informiert worden. Sie habe am Freitag Kontakt zu einem Arzt gehabt, der inzwischen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei.

Daraufhin hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre. Auch aus der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Arzt, der mit dem Corona-Virus infiziert ist, habe am Freitag eine vorbeugende Pneumokokken-Impfung an der Bundeskanzlerin vorgenommen.

Erst heute hatte Merkel auf einer Telefonkonferenz gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder beschlossen, neue, härtere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus einzuführen. So sollen Ansammlungen von mehr als zwei Personen aus verschiedenen Haushalten verboten werden. Eine Mindestdistanz von 1,5 Metern soll in der Öffentlichkeit eingehalten werden.

