Demo gegen Rechts in Dresden: MDR retuschiert Hitler-Attentäter Georg Elser aus Foto

Nur ein Fehler oder Absicht? Der "MDR" retuschiert für einen Beitrag über eine Anti-Rechts-Demo das Konterfei von Georg Elser von einem Transparent. Der Sender entschuldigt sich zwar umgehend für den Vorfall, doch die Begründung lässt viele Fragen offen.

Erst als Twitter-Nutzer darauf aufmerksam machten, dass das Gesicht Georg Elsers auf dem Transparent fehlte, reagierte der MDR. Zuvor hatte der Sender in einem Fernsehbeitrag zu einer Demonstration in Dresden das Konterfei des Hitler-Attentäters von einem Transparent entfernt. Noch dazu ohne redaktionellen Hinweis. Das retuschierte Foto war als Hintergrundbild während einer Moderation in der Sendung Sachsenspiegel zu sehen.

Hallo @MDR_SN@mdrde, ohne redaktionellen Hinweis wurde von Ihnen der Inhalt eines Transparentes bei #dd1502 herausretuschiert.



Warum verändern Sie willentlich ohne Hinweis den Inhalt des Transparentes?

Noch erstaunlicher: In einer Bildergalerie auf der Website des MDR ist das Foto weiterhin unbearbeitet zu sehen. Als die Irritationen auf Twitter zunahmen, reagierte der Sender umgehend und erklärte, dass es keinen redaktionellen Anlass für die Retuschierung gäbe. Es sei ein Fehler bei der Bildbearbeitung unterlaufen, den man zu entschuldigen bitte.

Einige Stunden später folgte eine zweite, detailliertere Erklärung des MDR: Ein Grafiker soll auf der Suche nach Bebilderung für die Moderation versucht haben, das Foto so zu bearbeiten, dass es in den dafür vorgesehenen Rahmen passe. Laut dem MDR sei dies ohne Rücksprache mit der Redaktion geschehen. "Wir hätten aus redaktioneller Sicht diese Bearbeitung nicht geduldet", so der MDR.

Zudem bedauere man den Fehler besonders, weil man sehr ausführlich über die Demonstrationen in Dresden berichtet und "damit auch ein Bild eines weltoffenen Dresden transportiert" habe. Allerdings ist das Video der Sendung, und somit auch das retuschierte Bild, weiterhin ohne Hinweis auf der Website des MDR abrufbar (ab Minute 2:26).

In Dresden waren am Samstag anlässlich des 75. Jahrestages der Luftangriffe auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg rund 1.000 Rechtsextreme aus ganz Europa aufmarschiert. Ihnen entgegen stellten sich nach Angaben der Organisatoren des Gegenprotestes mehr als doppelt so viele Demonstrantinnen und Demonstranten. Das Transparent mit der Abbildung Georg Elsers war Teil der Kundgebung gegen Rechts.

Johann Georg Elser war ein deutscher Kunstschreiner und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Am 8. November 1939 führte er im Münchner Bürgerbräukeller ein Bomben-Attentat auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte nationalsozialistische Führungsspitze aus, das nur knapp scheiterte. Er wurde gefasst und 1945 im KZ Dachau ermordet.

