Analyst Folker Hellmeyer: Ausschluss Huaweis vom 5G-Ausbau wäre "grundsätzlich falsch"

Quelle: www.globallookpress.com

RT Deutsch sprach mit dem Analysten Folker Hellmeyer über den möglichen Ausschluss von Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland. Es wäre falsch, Huawei auszuschließen, so Hellmeyer, der sich für den Aufbau europäischer Strukturen in der IT-Technologie aussprach.

Das Ausschließen des chinesischen Unternehmens Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland wäre grundsätzlich falsch. Das erklärte Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon Invest, im Gespräch mit RT Deutsch. Durch einen solchen Ausschluss würde der bessere und effizientere Anbieter gar nicht zum Zuge kommen. Und die von US-amerikanischen Anbietern ausgehende Gefahr würde damit vernachlässigt werden. Mehr zum Thema - US-Botschafter Grenell zum Streit um Huawei: Bundesregierung hat USA beleidigt Hintergrund der gegenwärtigen Debatte sei die künftige Aufstellung Deutschlands. Es sei absurd, dass es keine europäischen Strukturen in dieser Zukunftstechnologie gebe, so Hellmeyer, der sich für die Schaffung eines "IT-Airbus" (in Europa) aussprach.