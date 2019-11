Mike Pompeo? Wer ist das? – Hochrangiger Besuch im 48-Seelen-Dorf Mödlareuth (Video)

Quelle: AFP Bundesaußenminister Heiko Maas, US-Außenminister Mike Pompeo, US-Botschafter Richard Grenell und der Landrat des Landkreises Hof, Oliver Bär, stehen vor den Überresten der Mauer in Mödlareuth. (Von rechts nach links)

Hubschrauber kreisen am Himmel, die Straßen sind abgesperrt, eine Eskorte aus Dutzenden Autos und Motorrädern fährt die Straße mitten in einer grünen Idylle entlang – in einem Ort, von dem nur wenige Deutsche etwas gehört haben dürften.

Mödlareuth – ein zu DDR-Zeiten durch die Mauer geteiltes Dorf, auch "Little Berlin" genannt. Am Donnerstag statten hochrangige politische Akteure dem Ort einen Besuch ab, darunter US-Außenminister Mike Pompeo, den der deutsche Außenminister Heiko Maas in Empfang nahm. Mehr zum Thema - Schelte für Maas: Kein Dank an die USA für ihren Beitrag zur Wiedervereinigung Anlass war der 30. Jahrestags der Öffnung der Berliner Mauer. Doch als wir die Einwohner der umliegenden Kleinstädte fragten, was sie von Pompeos Besuch halten, antwortete rund ein Drittel der Befragten mit: "Wer ist das?"