Brutaler Mord in Limburg: Mann überfährt seine Ehefrau und erschlägt sie mit einer Axt

Quelle: www.globallookpress.com Polizisten bei der Spurensicherung am Tatort

In Limburg an der Lahn hat ein Mann am Freitag auf äußerst brutale Weise seine Frau ermordet. Er überfuhr sie erst mit dem Auto und erschlug sie dann mit einer Axt. Die Eheleute lebten getrennt; die Polizei geht von einer "Beziehungstat" aus.

Im hessischen Limburg an der Lahn tötete ein 34-jähriger Mann am Freitagmorgen auf äußerst brutale Weise seine Ehefrau. Wie die hessische Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, fuhr der Mann seine 31-jährige Ehefrau gegen 8:25 Uhr zunächst mit einem Fahrzeug der Marke Audi an. Dann erschlug er sie mit einem Gegenstand. In #Limburg wurde heute eine 31-jährige Frau getötet.

Informationen findet ihr in unserer #Pressemeldung:

➡ https://t.co/zxdY7U7kc9



Bei weiteren Erkenntnissen zu den Hintergründen der Tat wird die Staatsanwaltschaft Limburg nachberichten. pic.twitter.com/Sv90UFKe26 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 25, 2019 Zeugen benachrichtigten die Polizei, von der sich der Täter ohne Widerstand festnehmen ließ. Bei dem Täter soll es sich um einen deutschen Staatsbürger tunesischer Herkunft handeln, bei dem Opfer um eine Tunesierin. Bei der Vernehmung soll der Mann geschwiegen haben. Ein Richter erließ am Abend Haftbefehl wegen Mordes; die beiden gemeinsamen Kinder des Opfers und des Täters befinden sich in der Obhut des Jugendamtes. Die Polizei geht von einer "Beziehungstat" aus. Der Mann ging äußerst brutal vor. Er überfuhr die Frau, die auf dem Bürgersteig unterwegs war, schleifte sie über etwa 30 Meter mit und fuhr mit seinem Auto in eine Hauswand. Dann holte er eine Axt aus dem Kofferraum, mit der mehrmals er auf den Kopf seines Opfers einschlug. Die Frau verstarb noch am Tatort. Polizisten und Rettungskräfte sollen von dem sich ihnen bietenden Anblick schockiert gewesen sein. Zeugen der Tat machten Fotos und Videos, die zum Teil in die Medien gelangten. Die Polizei rief dazu auf, derartige Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen und drohte mit Strafanzeigen wegen Gewaltdarstellung. Wir haben Erkenntnisse, dass Videos der Tatausführung im Netz kursieren.

Unterlasst die Weiterverbreitung - wir werden konsequent gegen JEDE/N, die/der ein Video postet / teilt / veröffentlicht ein Strafverfahren wegen Gewaltdarstellung (§ 131 StGB) einleiten! — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 25, 2019 Nach Informationen der Frankfurter Neuen Presse sollen die Eheleute seit längerer Zeit getrennt gelebt haben. Demnach wohnte er in der vormals gemeinsamen Wohnung etwa 70 Kilometer von Limburg entfernt bei Mendig in Rheinland-Pfalz. Die Frau war mit den Kindern im Limburger Frauenhaus untergekommen. Mehr zum Thema - Zwei Tote bei Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn