Göttingen: Mann tötet Frau auf offener Straße

Polizisten am Tatort in Götingen-Grone

In Göttingen wird eine Frau auf offener Straße von einem Mann getötet. Der Täter flüchtet mit dem Fahrrad. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Motiv und Tathergang sind immer noch unklar.

Ein Mann hat am Donnerstag in Göttingen auf offener Straße eine Frau getötet. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, befindet sich der Täter auf der Flucht. Die Fahndung laufe auf Hochtouren, auch ein Hubschrauber sei dabei im Einsatz.

Gewaltverbrechen in #Göttingen-Grone. Eine Frau wurde auf offener Straße tötlich verletzt. Genauer Tatablauf und Motiv unklar. Der Täter wird noch gesucht und ist evtl. weiterhin bewaffnet - daher auf keinen Fall ansprechen, sondern Notruf 110 wählen. https://t.co/k49tCvVCuC — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 26, 2019

Es sei nach ersten Informationen im Stadtteil Grone auf offener Straße zu einem Streit zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter gekommen. In der Folge habe der Mann die Frau massiv angegriffen und so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort gestorben sei. Auch mindestens eine weitere Frau soll schwer verletzt worden sein.

Der genaue Tathergang und das Motiv seien noch unklar. Der Mann sei auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei ermittle vor Ort; der Tatort sei weiträumig abgesperrt.

Im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen in #GöttingenGrone bitten wir, von Spekulationen hinsichtlich Tathergang und -motiv abzusehen! Eine Täterbeschreibung finden Sie in unserer PM! Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, sobald uns weitere Informationen vorliegen! — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 26, 2019

Die Polizei warnt davor, den Gesuchten anzusprechen oder festzuhalten. Sie geht davon aus, dass er weiterhin bewaffnet ist. Über die Art der Tatwaffe wollte die Polizei keine Angaben machen. In einem Tweet bat sie darum, von Spekulationen über Tathergang und Motiv abzusehen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, braunes, schütteres Haar, ca. 170 cm groß, bekleidet mit dunkler Jacke, rotem Rucksack und Jeans. Die Polizei bittet, über den Notruf 110 verständigt zu werden, wenn jemand den Flüchtigen sieht.

