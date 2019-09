Auch viele Erwachsene machen diesmal mit: Eindrücke von der Klimastreik-Demo in Berlin (Video)

Quelle: Reuters "Fridays for Future" riefen auch in Berlin zur Klimastreik-Demo auf – Tausende kamen.

In über 100 Ländern hat die "Fridays for Future"-Bewegung am Freitag zum "Klimastreik" aufgerufen. Auch in Berlin zogen Tausende auf die Straßen, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren – und nicht nur Schüler. RT Deutsch war vor Ort und sammelte Stimmen.