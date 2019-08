Mord an Achtjährigem in Frankfurt: Bayerns Innenminister sieht erhöhtes Gewaltrisiko bei Migranten

Quelle: Reuters © Ralph Orlowsk Zugpassagiere am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main, Deutschland, 30. Juli 2019.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann findet drastische Worte in Bezug auf den Mord an einem Achtjährigen, den ein Mann aus Eritrea in Frankfurt vor einen Zug stieß. Bei eingereisten Migranten sei "die Gewaltlosigkeit" wie in Deutschland nicht "so selbstverständlich".