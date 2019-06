Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck: Häftling hat Frau in seiner Gewalt

Quelle: Reuters © Fabian Bimmer Symbolbild: Hamburg, Deutschland, 15. Oktober 2018.

Großer Polizeieinsatz in der JVA Lübeck: Dort hat es am Montag eine Geiselnahme gegeben. Der Einsatz dauerte am späten Nachmittag noch an. Ein Häftling brachte eine Frau in seine Gewalt. Es ist nicht die erste Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt.