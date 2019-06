"Gebt euch nicht dem Hass hin": Prominente warnen Görlitz vor Wahl eines AfD-Bürgermeisters

Quelle: AFP © John MacDougall "Gebt Euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin": Görlitz im Jahr 2014

Prominente Künstler haben sich in einem offenen Brief an die sächsische Stadt Görlitz gewandt. Sie warnen vor der Wahl eines AfD-Kandidaten zum Bürgermeister, die ein "missverständliches Signal" senden könnte. Tatsächlich könnte der Aufruf der AfD eher nutzen.