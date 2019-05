Bijan Tavassoli von den Linken über Demokratie im Internetzeitalter (Video)

Quelle: RT Will im Gegensatz zu AKK die richtigen Schlüsse ziehen: Bijan Tavassoli von den Linken.

Der Linke-Politiker Bijan Tavassoli spricht in einem Interview mit RT Deutsch über die YouTuber-Debatte und die Fehler der CDU. Er äußert sich zudem auch über die Rolle des Internets in der Politik generell. Was hat sich im Vergleich zur Vergangenheit verändert?