Sächsischer Verfassungsschutz erwähnt Chemnitzer "#wirsindmehr"-Konzert in Jahresbericht

Das sächsischeLandesamt für Verfassungsschutz hat das "Konzert gegen Rechts" in Chemnitz von Anfang September 2018 in seinem Jahresbericht aufgeführt. Im Kapitel "Linksextremistische Musikszene" wird die Veranstaltung, die unter dem Motto "#wirsindmehr" stand, auf Seite 190 als Ort für Aktivitäten linksextremer Musiker und Fans dargestellt, aber nicht selbst als linksextrem charakterisiert. Wörtlich heißt es:

Und weiter:

Exemplarisch dafür stehen die Auftritte der Band One Step Ahead aus Limbach-Oberfrohna am 21. April 2018 während der Aktion "Rechts rockt nicht" in Ostritz, an der 700 Personen teilnahmen und der Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern bei der Veranstaltung "Wir sind mehr" am 3. September in Chemnitz vor 64.000 ganz überwiegend nichtextremistischen Zuschauern. Sowohl in Redebeiträgen als auch im Rahmen des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet wurde das Publikum erfolgreich mit "Alerta, alerta Antifascista!"-Rufen zu ähnlichen Rufen animiert. Die Musikgruppe K.I.Z. aus Berlin dankte in ihrer Moderation der Chemnitzer Antifa und dem Schwarzen Block dafür, dass sie in der Vergangenheit die "Arbeit der Polizei" übernommen hätten. Die von K.I.Z. im Verlauf ihres Auftrittes dargebotenen Lieder beinhalteten zahlreiche gewaltverherrlichende Passagen, wie die Textzeile "Ich ramm die Messerklinge in die Journalisten-Fresse". Im Publikum wurden Fahnen der Antifaschistischen Aktion und Banner der YPG – des militärischen Arms der PYD (syrischer Ableger der verbotenen PKK) – gezeigt. Vor allem die Zuschauerzahlen bestätigen, dass linksextremistische Interpreten bei solchen Veranstaltungen eine immense Breitenwirkung erzielen können."