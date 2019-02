Neue Umfrage: Der SPD droht in Bremen der Machtverlust

© Twitter / Wahlrecht.de Telefonische Befragung vom 24. bis 30. Januar 2019, 1.000 Wahlberechtigte

Am 26. Mai wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Eine neue Umfrage sieht die SPD, die seit 1945 alle regierenden Bürgermeister Bremens gestellt hat, nicht mehr als stärkste Kraft. Steht die Partei in der Hansestadt vor dem Machtverlust?