Die Bundeswehr und der Feind mit den russischen Waffensystemen (Video)

Quelle: RT © Zlatko Percinic Beim Besuch eines Strategieunterrichts in der Offizierschule des Heeres in Dresden war viel vom "Feind" die Rede, der ausschließlich über russische Waffensysteme verfügt.

Am Freitag besuchten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die "Perle" des Heeres in Dresden. In der Offizierschule wird den Soldaten nicht nur die Kriegsführung beigebracht, sondern auch, wer der Feind ist.