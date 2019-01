Fremdenfeindlicher Anschlag? Mann fährt in Fußgängergruppe

© Twitter /Fuldainfo

In Bottrop in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann in der Neujahrsnacht sein Auto gezielt in eine Menschengruppe gelenkt. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem fremdenfeindlich motivierten Anschlag aus.