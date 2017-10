Rassistischer Angriff: Deutscher verprügelt afghanischen Flüchtling und zeigt Hitlergruß

Quelle: Reuters Symbolfoto

Ein 31 Jahre alter Deutscher hat einen 15-jährigen Flüchtling aus Afghanistan beschimpft und tätlich angegriffen. Er soll dem Teenager gegenüber auch den den Hitlergruß gezeigt haben. Der Angriff geschah am späten Samstag in einem Zug in Vogtland, in Sachsen.