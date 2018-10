AfD-Bundessprecher Meuthen mit gewagter These: Grüne nicht "pazifistisch", sondern "sozialistisch"

Nach den Landtagswahlen in Hessen konnten sowohl Bündnis 90/Die Grünen als auch die AfD ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Bei der Bundespressekonferenz kritisierte AfD-Bundespressesprecher Jörg Meuthen die Grünen scharf. Diese seien "sozialistisch", während die AfD "bürgerlich" sei.

Durch den jüngsten Wahlerfolg in Hessen, bei dem die AfD gut 13 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen konnte, ist die Partei nach fünfeinhalb Jahren nunmehr in allen 16 deutschen Landtagen vertreten. Ein Erfolg der den Konkurrenten von Grünen, FDP und Linken derzeit nicht vergönnt ist.

Laut dem AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen seien die Grünen "zweiter Wahlsieger". Auf Nachfrage von RT Deutsch zeigt sich Meuthen davon überzeugt, dass die Wähler der Grünen "einer Täuschung aufsitzen", weil es sich bei den Grünen um alles andere als eine "bürgerlich-wertkonservative Partei" handele.

"Sie haben eine durch und durch sozialistische Programmatik", fährt der Co-Vorsitzende der AfD in seiner Kritik an den Grünen fort.



Da sie sich auch nicht eindeutig gegen "Linksextremismus" abgrenzten, handele es sich bei den Grünen auch nicht um eine pazifistische Partei – ganz im Gegensatz zur AfD. Bei dieser handele es sich viel mehr um eine "zu tiefst friedliche" Partei, so Meuthen.

Darüber hinaus kommentierte der AfD-Bundessprecher auch die Nachricht über den Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine erneute Kandidatur als Parteivorsitzende.