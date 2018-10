"Dankt den Grenzsoldaten" - NVA-Offiziere und Politiker erinnern an die Maueröffnung (Video)

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Umarmung am Grenzübergang Invalidenstraße in Berlin, 9. November 1989.

Es war nur ein kleiner Fehler. Günter Schabowski verkündete die sofortige Ausreiseerlaubnis, und in der gleichen Nacht standen tausende DDR-Bürger an den Grenzübergängen und wollten in die Bundesrepublik. Ehemalige Minister und Offiziere erinnern an den denkwürdigen Abend.