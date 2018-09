Ende der Pressefreiheit? Zu viele private Straßen in Berlin lassen Journalisten und Mieter leiden

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Potsdamer Platz, Berlin, Deutschland, 16. März 2017.

Der Journalistenverband Berlin Brandenburg sorgt sich angesichts der wachsenden Zahl von Straßen in Privatbesitz um die Pressefreiheit. In einem Brief wandte er sich an den Bürgermeister Berlins, denn "Pressefreiheit braucht Rechtssicherheit".