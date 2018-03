Cyber-Angriffe: US-Geheimdienste geraten ins Visier der Bundesregierung

Bis dato konnten sämtliche Cyber-Bedrohungen stets nur einen vermeintlich plausiblen Urheber haben: Die wohlbekannten "russischen Hacker". So erklärte etwa Verfassungschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im Juli 2017,

Demnach konnten die entsprechenden Advanced Persistent Threats (APTs) stets "russischen Diensten" zugeordnet werden.

Dem entsprechenden Narrativ zufolge hatten sich die raffinierten Hacker im Auftrag Moskaus schließlich bereits erfolgreich in die US-Präsidentschaftswahlen eingemischt und diese zugunsten des amtierenden Präsident Donald Trump beeinflusst. Nun gelte es, sich für die Bundestagswahlen zu wappnen, mutmaßte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Es spreche "alles dafür, dass das aus Russland stammt", gab der Minister für alle möglichen digitalen Ungereimtheiten und düsteren Zukunftsvisionen zu Protokoll.

Auch der oberste Staatsschützer Maaßen behauptete, dass Moskau es nun auf die Bundestagswahlen abgesehen habe. De Maizière wiederum konnte im Juli 2017 als mögliche Ursprungsländer für Cyber-Angriffe auf kritische IT-Infrastruktur und nicht zuletzt die öffentliche Meinung neben Russland und China nur den Iran und Nordkorea ausmachen. Aufgrund der speziellen "technischen Konfiguration" sei die Rückverfolgung digitaler Angriffe aus Russland noch am einfachsten zu erbringen, warf der Innenminister a. D. in den Raum.

Stets aufs neue reproduziert, gelang es im Laufe der Zeit, das Szenario "russischer Manipulationsversuche" erfolgreich im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Da spielte es auch kaum noch eine Rolle, dass sich unter anderem aufgrund einer Anfrage des europapolitischen Sprechers der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, schließlich herausstellte, dass all die Warnungen vor einer Einmischung Russlands in die Bundestagswahlen jeglicher Grundlage entbehrten:

Seitdem geistern jedoch immer neue Cyberarmeen mit klangvollen oder mysteriösen Namen wie "Fancy Bear", "APT 28" oder "Charming Kitten" durch Medien und Politik. Zuletzt schreckte die Schadsoftware "Snake" die ohnehin bereits erhitzten Gemüter auf. Selbstverständlich wurden sämtliche APTs umgehend mit Moskau in Verbindung gebracht.

Weiter hieß es Anfang März 2018 beim Spiegel:

Am 11. März nahm die Süddeutsche den nun schon lange rollenden Ball der russischen Cyber-Bedrohung dann ebenfalls erneut auf, um die Entwicklung Russlands zur "Cybergroßmacht" nachzuvollziehen:

Wie beginnt die Geschichte vom Aufstieg Russlands zur Cyber-Großmacht, die - so lauten Vorwurf und Klage - Wahlen in den USA manipuliert, sich mit raffinierten digitalen Einbruchswerkzeugen in den Bundestag und das besonders geschützte deutsche Regierungsnetz hackt? Sie beginnt mit einem Toten", heißt es in der Einleitung zur Räuberpistole.