Reuters: Russische Hacker greifen politische Stiftungen von SPD und CDU an

Quelle: www.globallookpress.com

"Hacker mit Verbindungen nach Russland spionieren Sicherheitsexperten zufolge die Stiftungen von CDU und SPD aus". So der Einstiegssatz bei einer heutigen Tickermeldung der Nachrichtenagentur Reuters. Weiter wird auf Experten verwiesen, die den russischen Militärgeheimdienst GRU damit in Verbindung bringen. Am Schluss der Reuters-Meldung dann die Pointe: "Eine anschließende Überprüfung der IT hat aber keine Besonderheiten ergeben".