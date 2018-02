Aus Angst vor USA: Kein Kerosin für iranische Delegation in München - Bundeswehr musste anrücken

Mineralölanbieter hatten im Vorfeld der Anreise des iranischen Außenministers erklärt, eine Betankung des Airbus aus Teheran zu verweigern. Alle Versuche des iranischen Generalkonsulats München, einen Partner zur Betankung des Flugzeugs der iranischen Delegation zu finden, scheiterten.

Der Flughafen von München kann selbst keinen Treibstoff verkaufen, sondern ist auf die externen Mineralölunternehmen angewiesen. Diese hatten sich allesamt verweigert. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass letztendlich die Luftwaffe die Betankung übernahm, nachdem das Auswärtige Amt um Hilfe gebeten hatte. Dafür musste die Bundeswehr einen Antrag stellen, um eine "Fremdbetankung" durchführen zu dürfen. Vonseiten des Auswärtigen Amtes gab es keinen Grund, die Betankung zu verweigern.

Wolfgang Irschinger, Leiter der Sicherheitskonferenz, gegenüber dem Medienverbund:

Was immer man von Sanktionen halten will, hier hätten sie beinahe dazu geführt, dass wir in einer gefährlichen Lage nicht einmal mehr miteinander reden können.