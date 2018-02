Jüdische Gemeinde schließt sich Düsseldorfer Karneval an

Quelle: Reuters © Thilo Schmuelgen Rosenmontagswagen der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Deutschland, 9. Februar 2018.

Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf reiht sich erstmals in den Rosenmontagszug in Düsseldorf ein. Zu sehen auf dem Mottowagen Heinrich Heine mit Kippa in Gedenken an den "größten jüdischen Sohn" Düsseldorfs. Sicherheitsvorkehrungen sollen vor Angriffen schützen.