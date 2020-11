Kein Zutritt für Merkel und Scholz: Kneipe "Ständige Vertretung" protestiert gegen Corona-Auflagen

Die Berliner Szene-Kneipe "Ständige Vertretung" hat ein Hausverbot für einige deutsche Politiker verhängt. Grund ist die verordnete Schließung aller Gaststätten ab diesem Montag. Neben Angela Merkel dürfen nun auch Olaf Scholz und Michael Müller dort nicht einmal Bier trinken.

Als Reaktion auf die verordnete Schließung aller Gaststätten ab dem 2. November will das legendäre Berliner Szene-Lokal "Ständige Vertretung" der Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Finanzminister Olaf Scholz, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller und weiteren Spitzenpolitikern kein Bier mehr ausschenken und auch kein Eisbein mehr servieren. Geschäftsführer Jörn Peter Brinkmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die neue Zwangsschließung sei eine Katastrophe für die Gastronomie. Er warf der Bundesregierung bei ihrer Corona-Politik Aktionismus anstelle von überlegtem Handeln vor.

In einem am 29. Oktober auf Facebook veröffentlichten Video erklärten Brinkmann und sein Partner Jan Philipp Bubinger, die Politiker hätten die Zeit seit April nicht genutzt, um das Land auf eine zweite Corona-Welle vorzubereiten. Die "Ständige Vertretung" habe dagegen aufwendig Vorsorge getroffen, um ihre Gäste zu schützen. Eine Verordnung zur Schließung der Gaststätten sei nicht nachvollziehbar.

Brinkmann rief seine Kollegen in der Gastronomie auf, sich dem Hausverbot gegen Politiker anzuschließen. Gleichzeitig zeigte sich der Wirt versöhnlich. Würde die Kanzlerin irgendwann dennoch zur "Ständigen Vertretung" kommen, so würde er zunächst das Gespräch mit ihr suchen. Merkel und Scholz seien bereits in dem bei Politikern beliebten Lokal gewesen, von Söder wisse er es nicht genau, sagte Brinkmann.

Die Kneipe mit rheinländischem Flair gegenüber vom Bahnhof Friedrichstraße war im Jahr 1997 von zwei Bonner Gastwirten in Berlin gegründet worden – zunächst gedacht vor allem für die Umzügler aus Bonner Ministerien nach Berlin. Brinkmann und Bubinger übernahmen das Lokal vor drei Jahren.

(dpa/rt)

