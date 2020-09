"Deutschland rocks!" – Elon Musk besucht seine Gigafabrik (Video)

Tech-Superstar Elon Musk in Deutschland. Zum ersten Mal besucht der Tesla-Chef die neue Gigafabrik in Grünheide bei Berlin, die in einem für Deutschland ungewöhnlichen Tempo in die Höhe schießt. Doch es gibt noch durchaus Hürden beim Bau.

Mehr zum Thema - Wer braucht schon Baugenehmigungen? Gigafabrik von Tesla in Berlin-Brandenburg wächst rasant So sind beim Landesamt für Umwelt rund 400 Einwände gegen das Bauvorhaben eingegangen. Kritisiert wird in erster Linie ein aus Sicht der Projektgegner inakzeptabler Wasserverbrauch. Elon Musk hingegen sagt, dass er die "umweltfreundlichste Fabrik der Welt" baue.