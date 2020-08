Wer braucht schon Baugenehmigungen? Gigafabrik von Tesla in Berlin-Brandenburg wächst rasant

Folge uns auf

Die Geschwindigkeit beim Bau der Gigafabrik von Tesla in Berlin-Brandenburg gilt als rekordverdächtig. Sie übertrifft sogar den Vorläuferbau in Schanghai. Falls die endgültige Baugenehmigung im November kommt, soll das dem Industrieanlagenbau in Deutschland neuen Schwung geben.

Was bei aller Euphorie jedoch untergeht: Noch immer gibt es gar keine Genehmigung für den Megabau.