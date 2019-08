Rapper Asap Rocky zurück in USA – Urteil in Schweden am 14. August

Die Erleichterung ist dem US-Musiker Asap Rocky ins Gesicht geschrieben, als er in Stockholm nach vier Wochen in Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Auf Instagram richtet er ein paar Dankesworte an seine Unterstützer – und an das zuständige Gericht.

Nach mehreren Tagen vor Gericht in Stockholm ist der amerikanische Musiker Asap Rocky zurück in den USA. Der 30 Jahre alte Rapper hat am späten Freitagabend mit einem Privatjet vom Flughafen Stockholm-Arlanda abgehoben und ist einige Stunden später in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) in Los Angeles gelandet. In seiner ersten Instagram-Botschaft seit einem Monat dankte der 30-Jährige seinen Fans und Unterstützern. "Das ist eine sehr schwierige und demütigende Erfahrung gewesen", schrieb er in dem sozialen Netzwerk. Er könne nicht in Worte fassen, wie dankbar er für die in den vergangenen Wochen erhaltene Unterstützung sei. Er wolle auch dem Gericht seinen Dank aussprechen, dass ihm und seinen Begleitern erlaubt werde, zu ihren Familien und Freunden zurückzukehren.

Asap Rocky und mehrere seiner Begleiter waren Ende Juni in eine gewalttätige Auseinandersetzung in Stockholm verwickelt gewesen. Der Rapper und zwei weitere Männer aus seiner Entourage wurden daraufhin Anfang Juli festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und schließlich am 25. Juli wegen Körperverletzung angeklagt. Während des Gerichtsverfahrens in dieser Woche räumten sie ein, einen 19-Jährigen geschlagen und getreten zu haben. Sie gaben an, sich von dem Mann bedroht gefühlt und in Notwehr gehandelt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Freitag sechs Monate Gefängnis für die drei Angeklagten, der Verteidiger von Asap Rocky dagegen dessen sofortige Freilassung. Das zuständige Stockholmer Bezirksgericht setzte die drei US-Bürger bis zur Urteilsverkündung auf freien Fuß, nachdem sie vier Wochen lang in Untersuchungshaft gesessen hatten. Das Urteil soll am 14. August verkündet werden.

Nach Festnahme von US-Rapper in Schweden: USA fordern "faire und respektvolle" Behandlung https://t.co/Lkw8NcoLV3 — RT Deutsch (@RT_Deutsch) July 16, 2019

In dem Fall hatte sich – neben Superstars wie Reality-TV-Persönlichkeit Kim Kardashian und Popsänger Justin Bieber – selbst US-Präsident Donald Trump für die Freilassung Asap Rockys stark gemacht.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Das Ganze mündete in einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen Washington und Stockholm, in dem die schwedische Regierung immer wieder auf die Unabhängigkeit der Justiz in ihrem Land verwies. Donald Trump wetterte trotzdem fleißig weiter gegen die Schweden und erklärte via Twitter, er sei von Ministerpräsident Stefan Löfven und seiner Handlungsunfähigkeit in dem Prozess sehr enttäuscht.

Mehr zum Thema - Streit um Festnahme von US-Rapper: Schwedischem Ministerpräsidenten sind Trumps Wünsche egal