Bullerbü statt Bethlehem? Berliner Bischof vergleicht Greta Thunberg mit Jesus

Bischof Koch vergleicht Greta #Thunberg mit #Jesus -> https://t.co/GwxmgXZCSv

In "Wir schaffen das, Greta" (Welt, 06.04.2019) wird ein bearbeitetes Bild(dpa) gezeigt, in dem ein Windrad, in sakrales Sonnenlicht getaucht, an das heilige Kreuz Christi erinnern soll.#Blasphemiepic.twitter.com/BOGQP4FOWu