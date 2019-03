RT fragt nach: Warum bietet die BVG nächste Woche "Frauentickets" an?

Quelle: www.globallookpress.com "Equal Pay Day": Kommenden Montag bietet die BVG ein vergünstigtes Fahrticket für Frauen an.

Am 18. März bieten die Berliner Verkehrsbetriebe ein sogenanntes "Frauenticket" an. Es soll 21 Prozent günstiger sein als ein gewöhnliches Ticket. Die BVG will mit der Aktion auf den "Equal Pay Day" (Tag der Lohngleichheit) aufmerksam machen.