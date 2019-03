Mehrheit der Deutschen begrüßt Frauentag als gesetzlichen Feiertag

Quelle: Reuters © Gleb Garanich Symbolbild: Tulpen für den Internationalen Frauentag, Kiew, Ukraine, 4. März 2016.

Mehr als die Hälfte der Deutschen ist für den Internationalen Frauentag als bundesweiten gesetzlichen Feiertag. Nur Berlin hat diesen erstmalig in diesem Jahr zum Feiertag erklärt. Aber was wird gefeiert? Die schlechte Kinderbetreuung in Deutschland verhindert die Chancengleichheit.