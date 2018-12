"Mein Eigen, mein Liebes, mein Brexit" - Gollum-Darsteller verspottet Theresa May in viralem Video

© YouTube / WE WANTS IT / The People’s Vote

Der britische Schauspieler Andy Serkis hat den legendären Herr der Ringe-Charakter Gollum wieder zum Leben erweckt, um die britische Premierministerin Theresa May und ihren Brexit-Deal zu parodieren. Das Video erreichte innerhalb von zwei Tagen Millionen Klicks.

Serkis, bekannt dafür, dass er Gollum in Peter Jacksons Kino-Adaption "Herr der Ringe" von JRR Tolkien seine Stimme verleiht, erscheint in dem Video in einem blauen "Power"-Jackett, einer grauen Perücke und bemalten Fingernägeln und symbolisiert mittels der Gollum-Sméagol-Persönlichkeitsspaltung die konfliktgeladene Haltung der britischen Öffentlichkeit zum jüngsten Brexit-Entwurf.

Die etwa dreiminütige Parodie zeigt May mit all dem finsteren Gurgeln und Spucken des Charakters, welcher eindrucksvoll die korrumpierende Wirkung von Macht symbolisiert.

Unsere Vereinbarung. Das ist es. Das ist es. Unser Deal! Ja. Wir gewinnen die Kontrolle zurück - Geld, Grenzen, Gesetze.... blaue Pässe", freut sich Gollum-May. Nein, es tut den Menschen weh! Das macht sie ärmer", argumentiert wiederum Sméagol-May.

Das Video wurde von einer Graswurzel-Kampagne namens "The People's Vote" produziert, die sich für ein zweites Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU einsetzt.

Die für Dienstag geplante Brexit-Abstimmung hatte Theresa May am Montag ausgesetzt. Zu groß war ihre Furcht vor einer Niederlage. Am heutigen Dienstag reist May nach Den Haag und weiter nach Berlin. Sie hofft auf Zugeständnisse. Aber Merkel und auch der EU-Ratspräsident Donald Tusk machten deutlich: Es wird keine Nachverhandlungen geben.

