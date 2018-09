Postkarten auf Birkenrinde – Sohn eines Wehrmachtoffiziers schenkt russischem Archiv Dokumente

Quelle: Sputnik Teilnehmer der "Erstürmung" der Brester Festung am 22. Juni 2018 – dem Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. Die Kämpfe um die Festung wurden von Reenactment-Darstellern nachgestellt.

Am 27. September fand in Moskau die Übergabe des Archives des Wehrmachtoffiziers Michael Wechtler an das russische Militärarchiv statt. RT war vor Ort und sprach mit Wechtler über die Geschichte seines Vaters und die Haltung der jüngeren Generation zum Krieg.