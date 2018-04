Umfrage: Bundesbürger wollen weiterhin mit Bargeld bezahlen

Quelle: www.globallookpress.com

Nahezu alle Bundesbürger befürchten laut einer Umfrage der Bundesbank, dass sich ältere Menschen in einer Welt ohne Bargeld nicht mehr zurechtfinden würden. Auch in Schweden, wo die Entwicklung am weitesten ist, wächst der Widerstand gegen Bargeldlosigkeit.