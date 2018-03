Fußball-Weltmeisterschaft 2018: Startrainer Jose Mourinho wird Experte bei RT

von Timo Kirez

Der FIFA-Welttrainer des Jahres 2010 wird das Expertenteam von RT während der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland vervollständigen.

Ich freue mich sehr, beim Team von RT mitzumachen. Ich freue mich darauf, diesen Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teilzunehmen und meine Einsichten in die Spiele zu teilen", sagte Mourinho zu seinem Engagement bei RT.