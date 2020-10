Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki über "Meinungsunfreiheit"

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist für klare Worte bekannt und sagt nun: "Ich kann mich an keine Phase der Bundesrepublik erinnern, in der es um die Freiheit der Meinung so schlecht bestellt war wie heute." Offene Diskussionen gehören für ihn zu den Grundpfeilern einer Demokratie. Und Diskussionen gab es bei der Buchvorstellung tatsächlich – sowohl mit Gesprächspartner Dietmar Bartsch als auch mit den anwesenden Journalisten. Ist Sprachpolizei notwendig oder hinderlich für eine Demokratie? Was darf im Bundestag alles gesagt werden? Wie ist die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien in der Corona-Krise zu bewerten? RT Deutsch hat die Veranstaltung in voller Länge gefilmt und veröffentlicht hier einen Zusammenschnitt. Mehr zum Thema - "Politisch motivierte Zahlen": Kubicki kritisiert RKI scharf