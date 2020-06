Immer mehr Frauen betroffen: Starke Zunahme von Genitalverstümmelungen in Deutschland (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Britta Pedersen/dpa Symbolbild: Bei einer Veranstaltung von "Terre des Femmes" werden Zahlen der Dunkelzifferstatistik 2019 zur "weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland" präsentiert. (Berlin, 10. Oktober 2019)

In Deutschland hat die Anzahl der Beschneidungen bei Frauen nach Angaben des Familienministeriums in den letzten drei Jahren um 44 Prozent zugenommen. Der Anstieg gehe zurück auf die Zuwanderung aus Regionen, in der diese Praxis zur Kultur gehört.

Vielfach sei den Menschen nicht klar, dass sie in Deutschland damit gegen das Gesetz verstoßen. Teilweise sei dies auch auf mangelnde Integration und Sprachkenntnisse zurückzuführen. Es wird vermutet, dass in Deutschland derzeit bis zu 15.000 Mädchen und Frauen von einer Beschneidung bedroht sind.