Russischer Kriegsveteran zu Aussagen des polnischen Premiers über 2. Weltkrieg: Gezielte Propaganda

Der 96-jährige Martynuschkin betonte, er wolle "einfach seine Empörung über die Aussagen des polnischen Regierungschef zum Ausdruck bringen":

Am 65. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz kam in Polen ein Euronews-Journalist zu mir und sagte, dass er eine Straßenumfrage unter Schülern machte, und dass die Schüler ihm gesagt hätten, dass Auschwitz und Krakau von US-Amerikanern befreit worden seien. Mit Schülern ist es schon verständlich, aber nun verhält sich der polnische Premier genauso kindisch.

Wie kann das sein? Ich habe persönlich an der Befreiung von Krakau und Auschwitz teilgenommen. Mein Blut wurde in Schlesien vergossen, ich wurde dort verwundet. Und jetzt komme ich hier her und höre solche Sachen. Wie kann das sein?