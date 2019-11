Ab Dezember: Direkte Zugverbindung von Saarbrücken nach Moskau

Quelle: Sputnik Archivbild: Zug Moskau-Paris

Folge uns auf

In 35 Stunden und 40 Minuten kann man ab Dezember vom Saarland in die russische Hauptstadt fahren – ohne Umsteigen. Der Zug Paris-Moskau macht ab dem ersten Wintermonat einen Stopp am Hauptbahnhof Saarbrücken.

Durch die geänderte Streckenführung fallen die Aufenthalte in Karlsruhe und Straßburg ab Dezember weg. Dafür macht der Zug einen Zwischenhalt in Saarbrücken. Der Nachtzug verkehrt einmal pro Woche. Dienstags geht die Reise aus Moskau los, donnerstags fährt der Zug zurück aus Paris. Der Zug aus Moskau kommt in Saarbrücken kurz nach Mitternacht an und fährt dann weiter nach Paris. In die Gegenrichtung, also Richtung Russland, geht es aus Saarbrücken am späten Abend los. Die Fahrtzeit aus dem Saarland in die russische Hauptstadt soll knapp 36 Stunden betragen. Die Tickets kosten etwa 400 Euro für die erste und 290 Euro für die zweite Klasse. Mehr zum Thema - In Phase des Geschäftsaufbaus: Flixbus will auf den russischen Markt