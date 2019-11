Sturm "Amélie" hinterlässt in Frankreich rund 140.000 Haushalte ohne Strom

In der Nacht zum Sonntag ist über die französische Atlantikküste der Herbststurm "Amélie" hinweggefegt. In 17 Départements wurde wegen des Unwetters die Alarmstufe "Orange" ausgerufen. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor starken Windböen und Überschwemmungen.

Von den Naturgewalten wurden am stärksten die südwestlichen Départements Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde und Dordogne betroffen. Der französische Stromversorger Enedis teilte am Sonntag auf Twitter mit, dass der Sturm 140.000 Haushalte ohne Elektrizität gelassen habe. Mehrere Teams seien im Einsatz, um die Folgen zu beheben.

#TempêteAmélie 140 000 foyers actuellement privés d’électricité. Nos équipes sont sur le terrain et peuvent compter sur des renforts de toute la France.https://t.co/DdVl4ElhR2 — Enedis (@enedis) November 3, 2019

In örtlichen Medien und sozialen Netzwerken wurden Aufnahmen mit überfluteten Straßen und umgerissenen Bäumen gezeigt.

Pourquoi avez-vous besoin les journalistes #BFMTV de vous exposer face aux éléments de la #tempeteameliepic.twitter.com/AQ62I0ODbw — 🐲 (@_philc) November 3, 2019

Der Wetterdienst warnte am Sonntag noch weiter vor heftigem Wind in zahlreichen Regionen. "Amélie" solle im Laufe des Sonntags Richtung Osten ziehen, aber an Stärke verlieren, so der französische Wetterdienst.

