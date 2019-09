Wetter spielt verrückt: Blitz schlägt zweimal in fahrendes Auto ein (Video)

© vk.com/incident22

Folge uns auf

In der russischen Stadt Nowosibirsk wurde ein Pkw gleich zweimal hintereinander von einem Blitz getroffen. Die Dashcam eines in der Nähe fahrenden Fahrzeugs hat die Blitzschläge aufgezeichnet, die so stark waren, dass sie Fahrer vorübergehend blendeten.

Galina Jerschowa saß am Sonntag am Steuer ihres Wagens, als ihre Dashcam ein sehr seltenes Naturschauspiel aufzeichnete: Ein Blitz schlug gleich zweimal hintereinander in ein vorbeifahrendes Auto ein. Glücklicherweise kamen alle Insassen des Pkws mit einem Schrecken davon. Die Heckscheibe des Toyota-Geländewagens bekam Risse, die Batterie war sofort leer und das Fahrzeug musste in eine Werkstatt geschleppt werden. Die überwiegende Mehrheit moderner Kraftfahrzeuge verfügt über einen eingebauten Blitzschutz. Wird ein Fahrzeug von einem Blitz getroffen, wird die Elektronik zwar beschädigt, den Insassen im Innenraum sollte aber normalerweise nichts passieren. Mehr zum Thema - Frau in Florida filmt zufällig, wie Blitz mehrfach einschlägt