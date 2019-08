Spanien schickt Kriegsschiff nach Italien, um Migranten der "Open Arms" nach Mallorca zu begleiten

Die Regierung in Madrid kündigte an, das Patrouillenschiff "Audaz" (Der Kühne) der spanischen Kriegsmarine zum vor der italienischen Insel Lampedusa liegenden Rettungsschiff "Open Arms" zu schicken. Das Marineschiff soll die "Open Arms" bis zum Hafen von Palma de Mallorca begleiten.

Comunicado desde Moncloa. “El buque de la Armada española Audaz se prepara para recoger a los migrantes del Open Arms” pic.twitter.com/1debSXRhgg — Ana Gamar (@Ana_Gamar) August 20, 2019

Das Schiff der spanischen Marine werde seit Dienstagmorgen nahe der andalusischen Stadt Cádiz für die Überfahrt vorbereitet, soll um 17 Uhr abfahren und wird in drei Tagen das Rettungsschiff vor Lampedusa erreichen. Die Regierung in Madrid halte dies angesichts der humanitären Lage für die "angemessenste Lösung", hieß es weiter in der Mitteilung.

Madrid hatte der "Open Arms" nach einer wochenlangen Weigerung Italiens, die Migranten an Land zu lassen, am Montag den nächstgelegenen spanischen Hafen angeboten. Das ist Menorca oder Mallorca. Jedoch sah sich die NGO nach eigener Darlegung nicht in der Lage, in der "prekären Lage an Bord" allein noch tagelang quer über das Mittelmeer zu fahren. Mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, haben sich zur Aufnahme von Flüchtlingen von der "Open Arms" bereit erklärt.