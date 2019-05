Ukraine eröffnet Hochverratsverfahren gegen Poroschenko wegen des Vorfalls in der Straße von Kertsch

Quelle: Reuters

In der Ukraine wurde ein Strafverfahren eröffnet, in dem ein möglicher Hochverrat durch den ehemaligen Präsidenten Poroschenko untersucht werden soll. Er soll die bei dem Vorfall in der Straße von Kertsch absehbaren Verluste der ukrainischen Marine provoziert haben.