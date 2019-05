Sebastian Kurz ruft Neuwahlen aus

Österreichs Bundeskanzler Kurz (ÖVP) hat sich nach dem Rücktritt seines Vize Heinz-Christian Strache für mehrstündige Krisengespräche zurückgezogen. Ursprünglich war seine Pressekonferenz für 14 Uhr geplant. Die Koalition mit der rechten FPÖ ist nun gescheitert.

Der Druck war am Ende zu groß: Bundeskanzler Sebastian Kurz blieb keine andere Wahl, als Neuwahlen auszurufen. Nach dem Rücktritt seines Vize Heinz-Christian Strache sah es zunächst so aus, als ob die Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ weitergehen könnte, doch die Bedingungen die Kurz an seinen Partner stellte, waren offensichtlich für die FPÖ nicht akzeptabel.

Kurz sprach in seiner Rede davon, dass er angetreten sei, um das tun zu tun, "was richtig und notwendig" ist. Er war sich dessen bewusst, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ "Widerstände" auslösen würde. In den vergangenen zwei Jahren habe man zusammen "genau das" umzusetzen, was man sich am Anfang auch vorgenommen hatte. Er bedankte sich ausdrücklich an alle Kabinettsmitglieder, unabhängig der Parteizugehörigkeit. "Genug ist genug" sagte der Bundeskanzler zu dem Video, das gestern veröffentlicht wurde.

Die FPÖ "schadet dem Reformprojekt und dem Ansehen des Landes" dadurch. Nach dem Treffen habe er nicht Eindruck gehabt, einen "wirklichen Willen" bei den Freiheitlichen erkannt zu haben, einen richtigen Wandel herbeizuführen.

Kurz sagte, dass er zwar dem reinen Machtwillen sich an der Spitze halten zu können, aber das wäre nicht das, wofür er einsteht. Derzeit wäre es aber mit "niemandem" möglich und deshalb habe er den Bundespräsidenten informiert, Neuwahlen auszusprechen.