Live-Updates: Präsidentschaftsstichwahl in der Ukraine

Am 21. April finden in der Ukraine die Präsidentschaftsstichwahlen statt. Rund 30 Millionen Bürger sind aufgerufen, sich bis 19.00 Uhr zwischen Petro Poroschenko und Wladimir Selenskij zu entscheiden. RT Deutsch berichtet über den Ablauf der Abstimmung mit Live-Updates.

Landesweit haben knapp 30.000 Wahllokale geöffnet. Die Abstimmung findet auch in weiteren 101 Wahllokalen in 72 Ländern der Welt statt. Eine Ausnahme ist Russland: Die Zentrale Wahlkommission der Ukraine hat bereits am 31. Dezember 2018 beschlossen, sämtliche Wahllokale im Nachbarland abzuschaffen. Die bis zu drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer können jedoch ihre Stimme in Georgien, Kasachstan und Finnland abgeben. Erste Prognosen und Nachwahlbefragungen werden kurz nach der Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet.

Die erste Wahlrunde hatte am 31. März stattgefunden. Wladimir Selenskij erhielt damals 30,24 Prozent der Stimmen. Der amtierende Präsident Petro Poroschenko kam auf 15,95 Prozent.