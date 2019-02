Saudi-Waffenhandel retten: Großbritannien ruft Deutschland zur Wiederaufnahme von Waffenexporten auf

Quelle: AFP Ein Mann steigt am 18. Juli 2018 auf dem Ausstellungsgelände von BAE Systems während der Farnborough Airshow im Südwesten Londons aus dem Cockpit eines Eurofighter-Typhoon-Flugzeugs.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat Deutschland aufgefordert, die Einstellung der Exporte nach Saudi-Arabien zu überdenken. Dafür schrieb er einen Brief an Heiko Maas, in dem er beanstandet, dass diese Entscheidung wichtige Waffengeschäfte gefährdet.