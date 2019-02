Manfred Weber fordert einen "Finanzstaatsstreich" in Griechenland

Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei den im Mai anstehenden Europawahlen, hat Griechenland für den Fall eines Regierungswechsels Erleichterungen im Schuldendienst in Aussicht gestellt und damit indirekt zum Sturz der gegenwärtigen Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras aufgerufen.

Bei einer Veranstaltung seiner EVP in Athen sagte Weber in der vergangenen Woche, dass er nach einer Wahl zum Chef der Europäischen Kommission dafür sorgen könne, dass die Primärüberschuss-Ziele Griechenlands gesenkt werden. Voraussetzung dafür sei, dass das Land eine "wachstumsfreundliche" Regierung bekomme.

Weber tätigte diese Äußerung auch in Hinblick auf seinen Parteifreund Kyriakos Mitsotakis, dem Vorsitzenden der konservativen Nea Dimokratia (ND) und Oppositionsführer im griechischen Parlament, der bei der Veranstaltung auch zugegen war. Dieser wäre der natürliche Ministerpräsident einer Regierung, wie sie Weber vorschwebt.

Weber hatte während der Konferenz scharfe Kritik an Tsipras geübt. Dieser blockiere Initiativen auf europäischer Ebene, die jenen helfen würden, "die für ein demokratisches Venezuela kämpfen".

Überspitzt gesagt, wird Tsipras durch seine Weigerung, am Regime Change in Venezuela mitzuwirken, für Weber selbst zu einem Kandidaten für einen solchen.

Udo Bullmann, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament, kritisierte Weber scharf. Gegenüber dem Portal Euractiv erklärte Bullmann:

Seit wann bestimmen Spitzenkandidaten der EVP die Wirtschaftspolitik in der Eurozone? Ich möchte Herrn Weber bitten, seine Erinnerungen an die jüngste Geschichte in Griechenland noch einmal aufzufrischen.